Фонд Вадима Столара разом з однією із провідних клінік Києва організував безоплатне обстеження щитоподібної залози для пільгових категорій громадян. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Наш Фонд з перших днів повномасштабного вторгнення надає матеріальну, фізичну та психологічну підтримку військовим і цивільним. Зокрема організовує проведення регулярних чекапів – діагностичних заходів щодо виявлення небезпечних захворювань на різних стадіях. Цього разу ми проводили чекап щитоподібної залози, бо ця проблема є дуже актуальною. Адже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), серед ендокринних порушень захворювання щитоподібної залози посідають друге місце після цукрового діабету. На патологію щитоподібної залози страждає понад 200 млн людей у світі. В Україні ж кількість хворих порівняно більше, ніж в інших країнах, через наслідки Чорнобильської аварії. І на тлі стресу через війну, обстріли, втрати небезпека зростає, - каже Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

До проєкту мали змогу долучитися українці пільгових категорій, які зараз мешкають у Києві. Тепер вони мають на руках результати обстеження, з якими за необхідності можуть звернутися до свого лікаря.

Дізнатися про найбільш поширені ознаки захворювання щитоподібної залози ви можете у довідці від Центру громадського здоров’я МОЗ України.