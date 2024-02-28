Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA. Мова йде про дев'ять одиницях цієї зброї.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, Defense Express.

Гаубиця DITA - це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни.

Там додають, що ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.

В Міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.

Нагадаємо, Академія національної оборони Північної Кореї заявила про успішні випробування нового керованого снаряда для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та системи управління польотом. Новинка розроблена фахівцями установи.