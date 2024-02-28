У Чехії хочуть оцінити рівень чеської мови серед українських учнів, щоб оцінити ефективність попередніх заходів із адаптації дітей-іноземців. Так фінансову та методичну підтримка зроблять більш адресною. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Водночас шкільна інспекція виявлятиме булінг у школах.

Міносвіти Чехії готує тестування мовної готовності іноземних учнів початкової школи. Мета полягає в тому, щоб виявити учнів із недостатнім мовним рівнем, щоб фінансова та методична підтримка була краще спрямована на них.

Перевірка знань розпочнеться приблизно через 2 місяці у співпраці з Чеською шкільною інспекцією, йдеться на сайті відомства.

Ми надали підтримку українським дітям у формі конкурсів на організацію мовних курсів, адаптаційних заходів або фінансування асистентів вчителів. Тепер ми хочемо з’ясувати, наскільки ця допомога ефективна. Треба вирішити, куди її конкретно спрямувати в майбутньому.

Міністерство виділило приблизно 452 млн крон на дотації для адаптаційних груп та мовних курсів для дітей з України.

За даними відомства, не лише перешкоди в навчанні пов'язані з мовними навичками, але є й випадки знущань з учнів-іноземців.

За останні три роки випадки булінгу виявили у 57% чеських шкіл. Вчителям пропонують методичні матеріали, як виявляти булінг та боротися з ним. Водночас звіт інспекції щодо інтеграції та навчання учнів з іншою мовою минулої весни показав, що відносини учнів з іншою рідною мовою з іншими учнями у школах були на хорошому рівні.

Раніше ми писали про те, що Чехія знайшла за кордоном 800 тис. артилерійських снарядів для України.