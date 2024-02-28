Окупанти вдарили по Кураховому: пошкоджено пожежну частину (фото) [ Редагувати ]
У середу, 28 лютого, російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області. Пошкоджено місцеву рятувальну частину. Про це повідомляє МВС України.
Сьогодні росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини.
На щастя, як додають правоохоронці, рятувальники не постраждали.
Зазначимо, що в ніч на 28 лютого окупанти чотирма балістичними ракетами вдарили і по Покровську. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив:
На щастя, постраждалих немає.
Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.
Раніше, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.
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