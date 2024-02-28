Міноборони Болгарії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні [ Редагувати ]
Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні. Болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, пише BTV.
За його словами, наразі в Україну йде постачання БТРів.
БТРи для України поки що перебувають у Софії. Вони вирушать за кілька днів, але терміни я не назву.
Він запевнив, що допомога з вищим пріоритетом уже давно пішла.
Раніше ми писали про те, що Кулеба оцінив, коли Україна зможе підписати з США угоду про гарантії безпеки.
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