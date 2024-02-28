Молдова продовжила тимчасовий захист для українців [ Редагувати ]
Молдова продовжила дію тимчасового захисту на території країни для українців. Термін дії захисту продовжено ще на рік. Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.
Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року.
При цьому наголошується, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Особи, які користуються тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі Національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.
Наразі на території Молдови перебувають понад 116 тисяч переміщених осіб з України. Майже 39 тисяч із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч уже отримали документи, що засвідчують особу.
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