Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював відкритий лист спікерів 23-ох парламентів та очільниці Європарламенту до Спікера Палати Представників США Майка Джонсона.

Я, як ініціатор цього листа, вдячний своїм колегам за таку швидку і широку підтримку. У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати Представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Наразі законопроект переданий до Палати Представників та, згідно з правилами процедури, Спікер М. Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд Нижньою Палатою американського Конгресу.

"Ми, спікери парламентів, закликали Спікера М. Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - йдеться у повідомлені.

Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні.

"Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США. Україні потрібна допомога! Україні потрібна зброя! Україна повинна перемогти!", - зазначив Стефанчук.