У середу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має конкретні домовленості з країнами Західних Балкан після саміту "Україна - Південно-Східна Європа". Йдеться, зокрема, про зміцнення артилерії.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єром Албанії.

Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує інтеграції західнобалканських країн в ЄС.

Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав.

Раніше ми писали про те, що Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії.