У середу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора володимира путіна необхідно зупинити зараз, інакше він буде поширювати свою агресію на інші країни.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою.

путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює - ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів.

Він зауважив, що росія має значні інструменти для дестабілізації ситуації у багатьох країнах. І може діяти від прямої агресії до гібридних ударів через спеціальні політичні операції, щоб провокувати розколи в інших суспільствах. росія може діяти через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання енергоресурсів як політичної зброї.

Ми маємо разом позбавляти росію можливості ламати наше життя.

Раніше ми писали про те, що Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії.