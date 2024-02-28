Зеленський відреагував на заяву Макрона про відправлення західних військ в Україну [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправлення військ західних країн в Україну. Однак глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.
"Я не був на тому саміті (в Парижі - ред.). Він (президент Франції Еммануель Макрон - ред.) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він буде тут в середині березня", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що з радістю відповість на подібні питання, коли особисто обговорить цю тему з Макроном. Адже тоді він буде "глибоко в деталях".
"Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок - це захистити та залишитися сильними. Це важливо. Тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США", - додав Зеленський.
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