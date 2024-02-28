З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО: що зміниться [ Редагувати ]
З першого числа наступного місяця запрацюють нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб.
Директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан заявив, що зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".
За даними Мещана, виплати будуть продовжені на 6 місяців для ВПО:
- з-поміж пенсіонерів;
- для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
- для дітей з інвалідністю;
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
- для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.
"Деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви", - повідомив він.
Крім того, Мещан повідомив, що в Київській області виплати внутрішньо переміщеним особам отримують 96 371 людей.
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