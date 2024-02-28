Албанія підтримала створення спецтрибуналу для росії [ Редагувати ]
Албанія заявила про готовність приєднатися до спеціального трибуналу для рф, який було створено через широкомасштабну військову агресію проти України.
Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з албанським колегою Іглі Хасані.
За словами Кулеби, Албанія та Україна визначили шляхи посилення оборонної співпраці, а особливим акцентом будуть артилерійські боєприпаси.
Окрім цього Хасані заявив про готовність Албанії приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії Росії проти України.
"Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій", - написав Кулеба.
Голова українського МЗС розповів, що Албанія планує незабаром відкрити своє посольство в Києві.
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