Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України [ Редагувати ]
Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.
Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр Бельгії додав, що потрібно дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив, а саме більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору.
"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він.
по темі
Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу
Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення
На півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону
Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, дав пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024"