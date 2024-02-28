Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2077 грн за 1 долар (-0,2172 грн).

Курс євро становитиме 41,2968 гривень за 1 євро (-0,4211 грн).

На міжбанку сьогодні курс упав на 23 копійки до 38,16-38,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,65 грн/долар.