Представники України та Польщі сьогодні, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.

Про це повідомляє представник України Тарас Качка у Facebook.

Він розповів, що зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали 4 години.

"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо", - зазначив Качка.

За його словами, пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

"За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болючим рішенням для наших економік", - розповів торговий представник.

Він уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день - це надто болісно. І це не кажучи про транзит.

"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо", - зазначив Качка.