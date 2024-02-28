У ДСНС нагадали розміри штрафу за паління сухої трави [ Редагувати ]
В Україні за підпал сухої трави передбачено штрафи. Рятувальники нагадали, що навесні підпали трави можуть призвести до масштабних пожеж в екосистемі країни.
Як вказано у статті 77 Земельного кодексу України - за підпал сухої трави передбачені штрафи у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 340 гривень.
Однак підприємцям та посадовцям за таку діяльність доведеться платити більше. Згідно із статтею, з них стягнуть від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.
Варто зауважити, що розмір штрафу також залежить від розмірів територій, де спалюють суху рослинність, а також від наслідків. Зокрема, штрафи можуть сягати до 3 000 гривень. При цьому, якщо поління відбувається на території природно-заповідного фонду, то доведеться заплатити 90 000 – 150 000гривень.
У випадку, якщо під час пожежі загинуть люди, то палію загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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