Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії співпрацю у виробництві дронів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Однією з тем обговорень стала співпраця України з хорватськими виробниками дронів.
У відомстві розповіли, що зустріч відбулася на полях саміту "Україна - Південно-Східна Європа".
Зеленський та Пленкович обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.
"Сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями - виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також дронів", - йдеться у повідомленні ОП.
Зеленський подякував Хорватії та особисто Пленковичу за підтримку України після початку повномасштабного вторгнення росіян, а також за підтримку вступу нашої країни до ЄС та НАТО.
"Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за ухвалення на реабілітацію наших військових та українських дітей", - зазначив президент.
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