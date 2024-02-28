Ігнат розповів, як знищення літаків вплинуло на авіацію рф [ Редагувати ]
Кількість знищених літаків росіян за останній час вражає. Це, зі свого боку, зменшить спроможності ворога.
Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Було збито таку кількість літаків, яка дійсно вражає, ще й А-50У. Безумовно це зменшить спроможності ворога і ворог, скажемо так, не буде деякий час використовувати авіацію близько до наших кордонів. Хоча й продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як раніше", - розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил додав, що російські А-50 вже не видно останні три дні в повітряному просторі.
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