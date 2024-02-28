28 лютого курс біткоїна вперше з листопада 2021 року перевищив позначку $64 тисяч. За добу біткоїн подорожчав більш ніж на 6% - до $60,2 тис., випливає з даних торгового майданчика Coindesk станом на 20:30 за київським часом.

Історичний максимум курсу криптовалюти №1 було досягнуто 10 листопада 2021 року - $68,7 тис.

Капіталізація BTC перевищила $1,16 трлн. "Монета" зростає в ціні третій день практично без відкатів та помітних корекцій.

Експерти пов'язують зростання курсу першої криптовалюти зі зростанням попиту з боку біткоїн-ETF. Через два місяці після запуску активи дев'яти провідних спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїну перевищили 300 тис. BTC, або $17 млрд. З урахуванням біржового фонду Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) активи під їх управлінням перевищили 748 тис. біткоїнів.

Обсяг торгів у спотових біржових фондах (ETF) на біткоїн у США за 27 лютого перевищив $2 млрд, вже другий день фонди показують рекордний оборот з моменту їхнього запуску в січні. Понад $1,3 млрд припало на ETF від компанії BlackRock, в управлінні якого вже понад 136 тис. біткоїнів на суму понад $7,5 млрд.

Згідно з прогнозом керівника CryptoQuant, якщо поточний тренд на приплив коштів до біржових фондів (ETF) на біткоїн збережеться, ціна першої криптовалюти може досягти $112 тис. до кінця 2024 року.

Курс другої за капіталізації криптовалюти - Ethereum (ETH) - також оновив річний максимум, "ефір" торгується понад $3 300 за капіталізації понад $398 млрд.

Усі великі криптоактиви з ТОП-10 за розміром капіталізації також подорожчали за добу в середньому на 4-10%.

Динаміка курсів ТОП-10 криптовалют

Нагадаємо, у серпні 2023 року найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запустила власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD).