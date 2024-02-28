Два роки повномасштабної війни: яких змін зазнало суспільство

Якими ми зустріли ворога 24 лютого 2022 року? Як змінилися за цей час? Чи стали сильнішими та більш згуртованими? І в які міфи більше не віримо? Євген Лесной все проаналізував.