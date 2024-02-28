На Харківщині внаслідок авіаудару загинула 6-річна дівчина та її дідусь (фото) [ Редагувати ]
У середу, 28 лютого, російські війська вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Загинув 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка. Про це повідомило МВС України.
Ворог вдарив керованими авіабомбами по вокзалу у Великому Бурлуці близько 16:50, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Двоє людей загинули - чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога.
У поліції уточнили, що загиблі - дідусь та онука.
Також вдень окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ.
Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей - загинули.
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