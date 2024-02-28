Третя штурмова вибила росіян з Красногорівки на Донеччині [ Редагувати ]
Третя окрема штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині. Про це повідомляється у соцмережах 3-ї ОШБр.
Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".
Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!
Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи 3-ї ОШБр здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
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