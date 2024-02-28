"Депутати" всіх рівнів невизнаного Придністров'я ухвалили декларацію, де просять росію надати допомогу через "економічну блокаду" з боку Молдови.

Ініціатором з'їзду виступив "президент" Придністров'я Вадим Красносільський. У засіданні взяли участь понад 600 делегатів.

З'їзд "депутатів республіки" звернувся на адресу Ради Федерації та Держдуми рф "з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання в Придністров'ї понад 220 тисяч громадян росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі".

Резолюція також містить звернення до ООН, СНД, ОБСЄ, Європарламенту та інших організацій з проханням не допустити подальшої ескалації у відносинах між Кишиневом і Тирасполем, а також сприяти поновленню повноцінного діалогу між Молдовою та Придністров'ям.

Раніше влада Придністров'я, яке проголосило відокремлення від Молдови внаслідок збройного конфлікту в 1992 році, скаржилася на скасування Молдовою митних пільг для придністровських компаній. Тепер місцевий бізнес зобов'язаний платити мита до бюджету Молдови на загальних підставах.

Перед з’їздом з'явилася інформація про те, що "депутати" попросяться увійти до складу рф (у регіону немає кордону з росією, він межує з Україною), але це кілька разів спростовували місцеві політики, ЗМІ, а також українські спецслужби.

Придністров'я - самопроголошена "республіка" на території Молдови, відокремлена від решти її частини річкою Дністер. Фактично влада Молдови не контролює регіон з 1992 року. Незалежність Придністров'я не визнала жодна держава - член ООН.

Карта Молдови та Придністров'я

Наприкінці лютого 2023 року москва попередила, що атака на Придністров’я буде нападом на росію.