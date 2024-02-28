Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак в метро. Про це повідомили активісти "Пасажири Києва".

Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський розповів, що підземка під час тривог забезпечувала безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.

Тому він зазначив, що метрополітен підтримує цю пропозицію, однак просив надати відтермінування у реалізації петиції для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.

Оскільки розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, то вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА в плановому порядку.

Наприкінці лютого UAnimals та Міжфракційне об'єднання "Гуманна країна" надіслали свої пропозиції щодо перевезень собак в метро Києва, Харкова та Дніпра очільникам метрополітенів, а також міським головам.

Днями UAnimals зустрілися з керівництвом "Київського метрополітену" щодо перевезення тварин у поїздах метро.

Наші колеги внесли пропозиції щодо змін правил для перевезення тварин у підземці, зокрема, щодо виділення окремих вагонів для поїздок зі тваринами у кожному потязі.

Нагадаємо, 25 січня МВС України скасувало заборону приймати тварин у бомбосховищах та укриттях.