У Київраді підтримали петицію про дозвіл перевезення собак в метро [ Редагувати ]
Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак в метро. Про це повідомили активісти "Пасажири Києва".
Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський розповів, що підземка під час тривог забезпечувала безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.
Тому він зазначив, що метрополітен підтримує цю пропозицію, однак просив надати відтермінування у реалізації петиції для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.
Оскільки розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, то вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА в плановому порядку.
Наприкінці лютого UAnimals та Міжфракційне об'єднання "Гуманна країна" надіслали свої пропозиції щодо перевезень собак в метро Києва, Харкова та Дніпра очільникам метрополітенів, а також міським головам.
Днями UAnimals зустрілися з керівництвом "Київського метрополітену" щодо перевезення тварин у поїздах метро.
Наші колеги внесли пропозиції щодо змін правил для перевезення тварин у підземці, зокрема, щодо виділення окремих вагонів для поїздок зі тваринами у кожному потязі.
Нагадаємо, 25 січня МВС України скасувало заборону приймати тварин у бомбосховищах та укриттях.
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