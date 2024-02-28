Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки під час підготовки до другого читання законопроекту про мобілізацію не підтримав норми про блокування рахунків ухилянтів та електронні повістки. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

Комітет не підтримав:

Обмеження щодо виїзду за кордон.

Блокування рахунків.

Електронні повістки.

Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо.

Зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений Радою закон, який вже майже рік не підписано.

"Не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг - голоси розділились 50/50. Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок.

Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки - підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України.

Слід зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання - розуміння ними наслідків від цієї хибної ініціативи для держави в цілому. Будемо боротись за зняття цієї норми", - зауважила Фріз.

Парламентарі підтримали звільнення від мобілізації таких категорій населення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

Нардепи наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду.

Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

У Комететі з нацбезпеки наполягають на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та повернення до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінекономіки і Міноборони.

Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацполіції.

Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.