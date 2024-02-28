На круглому столі зі свободи слова у парламенті дійшли висновку про необхідність заборони Telegram в Україні. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні.

Вів засідання голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. У коментарі LIGA.net політик заявив, що адміністрація Telegram відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду.

Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан [Павло] Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі.

Телеграм нашпигований російськими ІПСО, доводить Юрчишин.

Комітет з питань розвідки при Президентові України вийшов з заявою про те, що росія вбухала в телеграм майже 250 мільйонів доларів за останній час лише в так звану операцію "Майдан-3". І як би це не дико звучало, це справді має місце. Вони хочуть зриву мобілізації, недовіри до військового та політичного командування, публікують дезінформацію про нездатність України виграти війну.

Заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо, і питання про це не стоїть. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Заборонити/заблокувати Телеграм в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу.

За його словами, "Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки".

Голова Центру протидії дезінформації РНБО закликав "розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом".