У Раді заявили про необхідність заборонити Telegram [ Редагувати ]
На круглому столі зі свободи слова у парламенті дійшли висновку про необхідність заборони Telegram в Україні. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі "Телеграм". Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні.
Вів засідання голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. У коментарі LIGA.net політик заявив, що адміністрація Telegram відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду.
Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан [Павло] Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі.
Телеграм нашпигований російськими ІПСО, доводить Юрчишин.
Комітет з питань розвідки при Президентові України вийшов з заявою про те, що росія вбухала в телеграм майже 250 мільйонів доларів за останній час лише в так звану операцію "Майдан-3". І як би це не дико звучало, це справді має місце. Вони хочуть зриву мобілізації, недовіри до військового та політичного командування, публікують дезінформацію про нездатність України виграти війну.
Заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо, і питання про це не стоїть. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Заборонити/заблокувати Телеграм в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу.
За його словами, "Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки".
Голова Центру протидії дезінформації РНБО закликав "розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом".
по темі
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки під час підготовки до другого читання законопроекту про мобілізацію не підтримав норми про блокування рахунків ухилянтів та електронні повістки. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз
Через які "чорні діри" росіяни дісталися до технології? І що буде, коли її використання рашистами набуде "космічних масштабів"?
Як захистити наш Інтернет-простір? Про це говорили на Міжнародному форумі з кібербезпеки, який у ці дні відбувається в Києві. Докладніше в наступному матеріалі.
Єгор Чернєв: Законопроект про мобілізацію не передбачає змін до адміністративного чи кримінального кодексу
"Депутати" всіх рівнів Придністров'я ухвалили декларацію, де просять росію надати допомогу через "економічну блокаду" з боку Молдови
Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога