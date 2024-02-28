Михайло Мудрик вперше за два місяці забив за "Челсі" (відео) [ Редагувати ]
Український півзахисник Михайло Мудрик вперше за місяць вийшов в основному складі "Челсі" у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Лідса". І перервав двомісячну серію без забитих м'ячів.
На 37-й хвилині українець вразив ворота "Лідса", зробивши рахунок 2:1. Мудрик замкнув простріл з правого флангу, пробивши у дальній кут воріт.
Кінцевий рахунок у матчі 3:2, і разом з "Челсі" Мудрик вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.
Mishaaaaaa 🇺🇦— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024
A top finish from Mykhailo Mudryk for @ChelseaFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/VYtbaXLG8R
У сезоні 2023/24 Мудрик провів за "Челсі" 27 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.
У грудні 2023 року Мудрик провів найрезультативніший місяць у "Челсі": два голи та один асист.
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