29 лютого 2024 року - четвер. 736-й день війни в Україні.

29 лютого в церковному календарі - день пам’яті святого преподобного Касіяна. Він був родом із Римської імперії, жив в IV-V столітті. У віці двадцяти років прийняв рішення відправитися до Палестини, де і став ченцем. Потім мандрував Єгиптом протягом десяти років, вивчаючи традиції чернецтва. 400 року дістався Константинополя і отримав там призначення в диякони від Іоана Златоуста.

Що не можна робити 29 лютого

Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Заборонено брехати людям - ошуканство швидко розкриється.

Народні прикмети і традиції на 29 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман - рік буде врожайним;

якщо дерева в лісі шарудять - до відлиги;

тріщить ліс - чекайте на мороз.

Які сьогодні іменини: Порфирій, Ілля.

Талісманом людини, народженої 29 лютого, є тигрове око. Цей камінь особливо любили римські воїни, вони гравіювали на його поверхні різноманітні символи для захисту. Тигрове око здавна вважали лікувальним каменем. Вірили, що воно здатне допомогти за гіпертонії.

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