З'явилися нові складнощі: країни G7 обговорили перспективи передачі Україні активів рф [ Редагувати ]
Деякі країни G7 не можуть знайти компроміс по передачі заморожених російських активів.
Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у середу спростував думку міністра фінансів США Джанет Йеллен щодо законності монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів
Ле Мер сказав, що Франція переконана, що у міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження дій, і потрібна подальша робота.
"Будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом та вимагають підтримки всіх членів Групи 20 найбільших економік, до якої входять Росія, Китай та інші країни, що критично належать до США", - пояснив Ле Мер.
Раніше повідомлялося, Євросоюз прийняв 13-ий пакет санкцій проти рф.
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