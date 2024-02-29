Погода в Україні в четвер, 29 лютого, буде з мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують у жодному регіоні країни. Температура повітря вдень буде теплою - орієнтовно від 6 до 19 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України.

В Україні 29 лютого опадів не прогнозують. В останній день зими 2024 року у всіх областях буде мінлива хмарність, вітер південно-східний, південний, до 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі та вранці у Західних областях та Південній частині місцями туман,

– попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі також пояснили, якою буде температура повітря. Зокрема:

в західних областях вночі – від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 10 – 15 градусів тепла. Тільки на Закарпатті – до 19 градусів тепла;

на решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 морозу, на Сході – 2 – 7 градуса морозу. Вдень буде 6 – 11 градусів тепла, на крайньому Півдні України – до 14 тепла.

У Київській області також буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують: