Зима завершиться в Україні весняним теплом: прогноз на 29 лютого [ Редагувати ]
Погода в Україні в четвер, 29 лютого, буде з мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують у жодному регіоні країни. Температура повітря вдень буде теплою - орієнтовно від 6 до 19 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України.
В Україні 29 лютого опадів не прогнозують. В останній день зими 2024 року у всіх областях буде мінлива хмарність, вітер південно-східний, південний, до 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі та вранці у Західних областях та Південній частині місцями туман,
– попередили синоптики.
В Укргідрометцентрі також пояснили, якою буде температура повітря. Зокрема:
- в західних областях вночі – від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 10 – 15 градусів тепла. Тільки на Закарпатті – до 19 градусів тепла;
- на решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 морозу, на Сході – 2 – 7 градуса морозу. Вдень буде 6 – 11 градусів тепла, на крайньому Півдні України – до 14 тепла.
У Київській області також буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують:
- на Київщині – вночі від 1 градуса тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла;
- у Києві – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла.
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