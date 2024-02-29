Майже 1200 окупантів та 41 артсистема: Генштаб поновив втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Сили оборони України минулої доби ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 413 760 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 44 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.02.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 413 760 (+1150) осіб ліквідовано;
танків - 6593 (+23) од.;
бойових броньованих машин - 12 552 (+44) од.;
артилерійських систем - 10 070 (+41) од.;
РСЗВ - 1000 од.;
засоби ППО - 690 (+2) од.;
літаків - 342 од.;
вертольотів - 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7768 (+15) од.;
крилаті ракети - 1912 од.;
кораблі/катери - 25 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 13 152 (+40) од.;
спеціальна техніка - 1601 (+7) од.
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