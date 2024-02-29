ЗСУ знищили ще один літак росіян

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Про це повідомляє в Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, сьогодні 29 лютого - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.

"Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі!" - зазначив генерал.