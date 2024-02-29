Окупанти прорвались на околицю Орлівки, але були вибиті - Сирський [ Редагувати ]
Українські військові вибили російських окупантів з околиць Орлівки Покровського району Донецької області.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Зокрема, Сирський відзначив мужність, стійкість та героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.
"Вони сміливими та рішучими діями вибили супротивника, який прорвався на околицю Орлівки", - додав генерал.
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