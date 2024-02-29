Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного - Буданов [ Редагувати ]
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сумнів у тому, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ призвели які-небудь особисті розбіжності між ним та президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє CBC News.
Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є "прямим підлеглим іншого". Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного.
Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися? - сказав Буданов.
Нагадаємо, Валерій Залужний пішов у відставку, оскільки Збройним силам України було потрібне часткове перевантаження, щоб стати більш технологічними і швидкими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
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