Українські військові знищили ще два російських винищувачі Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34, - написав він.

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він був одинадцятим за лютий.