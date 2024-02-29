Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Про це вона повідомила у подкасті "Power Play" від Politico.

Каллас висловила свою позицію через декілька днів після висловлення президентом Франції Емманюелем Макроном натяків на можливі дії, що викликали справжню бурю.

Вона відзначила, що лідери повинні обговорювати всі можливі варіанти за закритими дверима, включаючи те, як можна ще допомогти Україні.

Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо росії, що ми не виключаємо різні варіанти. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а росія програла цю війну, - сказала вона.

Нагадаємо, на конференції в Парижі розглядалася можливість відправлення сухопутних військ західних країн в Україну, проте присутні не досягли консенсусу з цього питання.