Держава втратила 186,6 мільйона гривень на виплатах "бойових" військовослужбовцям, які не воюють [ Редагувати ]
Аудитори Міністерства оборони України виявили, що деяким військовослужбовцям незаконно виплачували додаткову грошову винагороду на суму понад 186 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Міноборони.
Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.
Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.
Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень".
Міністр оборони вирішив передати всі матеріали аудитів правоохоронним органам для визначення ступеня відповідальності посадових осіб та компенсації завданих державі збитків.
Нагадаємо, українські військові знищили ще два російських винищувачі Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
по темі
Які спірні норми зараз обговорюють найбільше і що планують змінити до другого читання? Олена Логінова розпитала про це народних обранців.
Сили оборони України ввечері 27 лютого вдарили реактивними системами залпового вогню HIMARS по скупченню російських військових під час церемонії нагородження у селищі Оленівка Донецької області
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки під час підготовки до другого читання законопроекту про мобілізацію не підтримав норми про блокування рахунків ухилянтів та електронні повістки. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз
Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога
26 січня набули чинності оновлені умови державної іпотечної програми "єОселя", затверджені Кабміном