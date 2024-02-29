Аудитори Міністерства оборони України виявили, що деяким військовослужбовцям незаконно виплачували додаткову грошову винагороду на суму понад 186 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Міноборони.

Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень".

Міністр оборони вирішив передати всі матеріали аудитів правоохоронним органам для визначення ступеня відповідальності посадових осіб та компенсації завданих державі збитків.

Нагадаємо, українські військові знищили ще два російських винищувачі Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.