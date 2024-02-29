До другої річниці повномасштабної війни в телемарафоні "Єдині новини" вийде документальний проєкт "Нескінченний лютий" виробництва телеканалу "Інтер". Автор ідеї та сценарист – Дмитро Чепурних, режисер – Віталій Красіков. Прем’єра відбудеться в ефірі телемарафону в неділю, 3 березня, о 22:15.

В основі "Нескінченного лютого" – спогади людей різних професій про перші дні та перші місяці повномасштабної війни. Серед героїв проєкту – лікарі, які залишалися на робочих місцях, лікували та рятували життя цивільних і військових, робили операції та приймали пологи під обстрілами.

Це і провідниця "Укрзалізниці", котра, ризикуючи власним життям, евакуйовувала людей із Києва й одночасно виконувала роль психолога та медика, рятувала, заспокоювала та надавала медичну допомогу пасажирам.

Це люди, які до лютого 2022 року працювали в різних сферах, але після початку повномасштабної війни стали волонтерами або взяли до рук зброю і пішли боронити Батьківщину від ворога. Майбутня акторка, тендітна 22-річна Неллі Чорба, пішла добровольцем у ЗСУ і стала мінометницею. Громадянин Казахстану і щирий патріот України Костянтин Гудаускас жив у Бучі. Після 24 лютого він, як іноземець, міг виїхати за кордон, але залишився в Україні й почав евакуйовувати людей із окупованої Київщини. Костянтин вивіз понад 200 жителів Ірпеня, Бучі та Ворзеля і, зокрема, врятував із окупації відомого композитора Ігоря Поклада…

Розповіді та спогади героїв документального проєкту повертають глядачів у лютий 2022 року, в той лютий, який досі не закінчився для України. Але приклад незламності наших людей, які від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні кожен на своєму місці борються, працюють і наближають нашу перемогу, дає нам впевненість у тому, що ми обов’язково переможемо…

Дивіться документальний проєкт "Нескінченний лютий" у неділю, 3 березня, о 22:15 в телемарафоні "Єдині новини".