З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще пʼятьох дітей — двох дівчинок і трьох хлопчиків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наймолодшій дитині 4 роки, а найстаршій — 16, серед врятованих дітей — одна сирота. Зараз вони в безпечному місці й отримують необхідне лікування.

Загалом від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з Херсонщини.

Нагадаємо, раніше на контрольовану територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.