З окупації повернули ще пʼятьох дітей [ Редагувати ]
З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще пʼятьох дітей — двох дівчинок і трьох хлопчиків.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наймолодшій дитині 4 роки, а найстаршій — 16, серед врятованих дітей — одна сирота. Зараз вони в безпечному місці й отримують необхідне лікування.
Загалом від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з Херсонщини.
Нагадаємо, раніше на контрольовану територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.
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