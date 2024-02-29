Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини на напрямках Авдіївського та Курахівського, де відбуваються інтенсивні бої.

Інформацію про це він опублікував у своєму акаунті у Facebook.

"Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, разом з тим, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках.

Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли.

Звісно, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви", - написав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував "підсилення окремих ділянок фронту" і посилення захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами.