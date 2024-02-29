Сирський з'їздив на передову і назвав своє головне завдання [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини на напрямках Авдіївського та Курахівського, де відбуваються інтенсивні бої.
Інформацію про це він опублікував у своєму акаунті у Facebook.
"Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, разом з тим, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках.
Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли.
Звісно, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви", - написав він.
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