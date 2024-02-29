Міністерство оборони України намагається через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з компанії "Українська бронетехніка", яку пов’язують з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Збройовий барон" Пашинський. Історія кримінального збагачення на війні", опублікованому KP.UA.

Зокрема у статті, з посиланням на джерела в силових структурах і оборонному бізнесі, стверджується, що з початком повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" стала одним із основних контрагентів Міністерства оборони. Адже в перші місяці великої війни українська влада змушена була швидко і за будь-яку ціну вирішувати питання з постачанням зброї для армії.

Саме тому і "вийшли" на Сергія Пашинського, який з 2014 року активно займався бізнесом в оборонній сфері. Але пізніше, коли відбулася диверсифікація постачальників озброєння, виникли серйозні запитання до контрактів 2022 року. Зокрема, щодо угод з "Українською бронетехнікою".

Як виявилося, від Міноборони компанія Пашинського отримувала 100% передоплати за всіма військовими контрактами. За словами джерел в оборонному бізнесі, за умовами контрактів, "Українська бронетехніка" справді мала здійснити поставки "товарів подвійного призначення" (зброї) у перші місяці повномасштабного вторгнення. Втім, більшість з цих контрактів були частково виконані лише через рік, а за деякими – тривають судові процеси щодо стягнення грошей за невиконання угод.

Окрім того, у розслідуванні нагадують, що Пашинський займався накручуванням штучних націнок в оборонній сфері. Зокрема про це свідчать оприлюднені у ЗМІ записи його розмов з найближчим оточенням, де він рекомендував завищувати ціни на озброєння вдвічі.

"Тобто медійна історія про те, яку поширюють різні наближені до екснардепа блогери, що "Пашинський врятував Київ від російського вторгнення", – це міф і відверта неправда", – пише видання.

Нагадаємо, що 12 лютого НАБУ, САП та СБУ за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам в заволодінні нафтопродуктами на майже 1 млрд грн.

26 лютого Вищий антикорупційний суд узяв Пашинського під варту з альтернативою застави в понад 272 млн грн. 27 лютого члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли цю заставу.