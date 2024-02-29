Розтягнення зв'язок — це патологія, яка виникає внаслідок надмірної сили під час руху. У нормі суглоб має якусь індивідуальну фізіологічну амплітуду рухів, яка обмежується зв'язками. Вони утримують кістки в правильному положенні, забезпечують рухи у необхідному напрямку. Завдяки цьому механізму опорно-руховий апарат працює коректно. У той самий час, якщо докласти більше зусиль, зв'язки можуть не витримати напругу. Спочатку вони розтягуються, потім можуть розірватися, бо їх еластичність має межі.

Така травма некритична, якщо не було розриву, але приносить великий дискомфорт. Тому у період загоєння розтягнення лікарі призначають симптоматичну терапію — наприклад, Димексид або інші протизапальні та знеболювальні. Це дозволяє позбавитись болі, але так само важлива і тимчасова іммобілізація суглоба.

Яке буває розтягнення зв'язок

Це захворювання класифікують залежно від ступеня тяжкості та вираженості симптомів:

Легкий ступінь. Залучені лише кілька волокон, тому зв'язка може виконувати свою функцію без утруднень. На тлі цього відчувається незначний біль, але суглоб працює, як і до травмування.

Середньої тяжкості. Порушується цілісність близько половини волокон. Зв'язка не розірвана, але не може функціонувати повною мірою. Біль при такій формі значно заважає рухам, не проходить самостійно. Людина потребує призначення симптоматичної терапії.

Тяжкий ступінь. Суглоб взагалі втрачає свою функцію, бо розриви спостерігаються майже у кожному волокні. Це супроводжується різким болем, який зберігається й у спокої, тому необхідно не гаяти час, а звернутися до лікаря по допомогу. Така травма потребує іммобілізації.

Окрім больового синдрому також спостерігаються виражений набряк та дискомфорт під час надавлювання на ушкоджену ділянку. Лікарю, щоб діагностувати це захворювання, буде достатньо перерахованих симптомів, після чого він призначить необхідну терапію.

Як надати першу допомогу при травмі

Щоб не нашкодити постраждалій кінцівці ще більше, варто виконати декілька правил надання першої допомоги:

забезпечити їй спокій, не намагатись здійснювати рухи у пошкодженому суглобі;

у перші хвилини після травматизації прикласти лід — це зменшить біль та набряк, вгамує прояви запалення, що прискорить регенерацію;

дати пацієнтові знеболювальні (краще за все — нестероїдні протизапальні).

На перших етапах цих заходів буде достатньо, щоб полегшити стан постраждалого. При вираженому болю, ймовірно, може знадобитися допомога лікаря. Тому зв'яжіться з травматологом, який виявить ступінь тяжкості ушкоджень та проведе іммобілізацію кінцівки. Для цього на неї може бути накладена гіпсова лонгета, що зафіксує суглоб і виключить випадкові рухи, які можуть нашкодити зв'язці.