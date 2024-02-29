Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі. Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє "Радіо Азатутюн".

Влада Вірменії, за його словами, ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО.

Однак, за його словами, Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки.

Прагнення до ЄС без різких кроків

Спікер Національних зборів сказав, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора.

Я не хочу, щоб вийшло так, що зроблено якийсь односторонній крок, і можна сказати, що наші дії показують, що в нас набагато нижчі показники демократії, ніж у багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами Європейського Союзу, і ми цього не кажемо, наші партнери в Європейському Союзі кажуть це через резолюції.

Симонян додав, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки.

Нагадаємо, 31 січня Рустем Умеров направив звернення до Євросоюзу, в якому повідомив про критичну нестачу боєприпасів. У листі він також зазначив, що російські військові використовують втричі більше снарядів.

4 лютого Financial Times писала, що затримки поставок боєприпасів можуть бути пов'язані з запереченнями Німеччини проти реформи Європейського фонду миру (EPF), який фінансується за рахунок внесків країн Євросоюзу.

Нагадаємо, що Чехія знайшла за межами Євросоюзу 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.