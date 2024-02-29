Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "московського механізму" для розслідування затримання росією українських цивільних осіб.

Про це повідомляється у Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби.

Я вітаю залучення московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для вирішення проблеми свавільного затримання росією українських цивільних осіб.

За словами міністра, у ході цієї війни росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні".

Я очікую, що залучення московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший існуючий міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для вирішення проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню.

Міністр додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує росія.

Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за потужну підтримку в цьому питанні. Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов", злочинні дії яких призвели до тимчасового захоплення росіянами стратегічно важливого аеродрому в Гостомелі та знищення літака АН-225 "Мрія"