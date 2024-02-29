Окупанти посилюють терор в Мелітополі [ Редагувати ]
Окупанти посилюють тиск в тимчасово окупованому Мелітополі, використовуючи квадрокоптери для патрулювання й не тільки. Про це повідомляється в Telegram каналі голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Як розповів Федоров, в Мелітополі росіяни почали використовувати квадрокоптери для патрулювання. Раніше таким чином терористи вишукували порушників комендантської години в Токмаку.
Зокрема ворог надсилає СМС-повідомлення про те, що всі розмови телефоном будуть записані "з метою безпеки".
Встановлюють металеві огорожі уздовж усіх центральних і другорядних вулиць - щоб люди йшли тільки під наглядом відеокамер. росіяни перетворили тимчасово окуповані території (ТОТ) на найбільшу в'язницю світу.
Раніше ми писали про те, що у Мелітополі під час спортивних змагань у школі вистрелили з гранатомета.
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