Окупанти посилюють тиск в тимчасово окупованому Мелітополі, використовуючи квадрокоптери для патрулювання й не тільки. Про це повідомляється в Telegram каналі голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як розповів Федоров, в Мелітополі росіяни почали використовувати квадрокоптери для патрулювання. Раніше таким чином терористи вишукували порушників комендантської години в Токмаку.

Зокрема ворог надсилає СМС-повідомлення про те, що всі розмови телефоном будуть записані "з метою безпеки".

Встановлюють металеві огорожі уздовж усіх центральних і другорядних вулиць - щоб люди йшли тільки під наглядом відеокамер. росіяни перетворили тимчасово окуповані території (ТОТ) на найбільшу в'язницю світу.

Раніше ми писали про те, що у Мелітополі під час спортивних змагань у школі вистрелили з гранатомета.