Шрі-Ланка припинить видачу громадянам рф безкоштовних віз [ Редагувати ]
Шрі-Ланка прийняла рішення прекратити видачу безкоштовних довгострокових віз громадянам росії, які проживали на її території протягом останніх двох років. Про це заявив міністр громадської безпеки Шрі-Ланки Тиран Аллес, повідомляє Reuters.
Відтоді як рф вторглася в Україну в лютому 2022 року, Шрі-Ланка дозволила росіянам і українцям залишатися в країні без оплати віз, але тепер їм доведеться сплатити збори.
Вартість становить близько 50 доларів за 30-денну візу, якщо вони хочуть залишитися в Шрі-Ланці.
За оцінками, з лютого 2022 року в Шрі-Ланці проживало від 300 до 400 росіян і українців.
Раніше ми писали про те, що українцям можуть анулювати тимчасовий захист у Чехії.
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