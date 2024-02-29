Шрі-Ланка прийняла рішення прекратити видачу безкоштовних довгострокових віз громадянам росії, які проживали на її території протягом останніх двох років. Про це заявив міністр громадської безпеки Шрі-Ланки Тиран Аллес, повідомляє Reuters.

Відтоді як рф вторглася в Україну в лютому 2022 року, Шрі-Ланка дозволила росіянам і українцям залишатися в країні без оплати віз, але тепер їм доведеться сплатити збори.

Вартість становить близько 50 доларів за 30-денну візу, якщо вони хочуть залишитися в Шрі-Ланці.

За оцінками, з лютого 2022 року в Шрі-Ланці проживало від 300 до 400 росіян і українців.

Раніше ми писали про те, що українцям можуть анулювати тимчасовий захист у Чехії.