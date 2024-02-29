Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше там росіяни частково увійшли в місто.

Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора. Як розповіли у Третій штурмовій, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.

Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто - виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.

Раніше ми писали про те, що Третя окрема штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.