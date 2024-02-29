Третя штурмова показала відео зачистки Красногорівки від росіян [ Редагувати ]
Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше там росіяни частково увійшли в місто.
Про це повідомляє Третя штурмова бригада.
Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора. Як розповіли у Третій штурмовій, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.
Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.
Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто - виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.
Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.
Раніше ми писали про те, що Третя окрема штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині.
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