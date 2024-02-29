Окупанти зосередили зусилля на Авдіївському напрямку. Наші військові продовжують ведення оборонної операції.

Про це повідомляється у Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександра Тарнавського.

Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

За словами командувача ОСУВ, на Новопавлівському напрямку відбулось 38 боєзіткнень. Також росіяни не мали успіху в Красногорівці, яка була звільнена нашими воїнами. Лише там втрати ворога склали близько 100 осіб.

Раніше ми писали про те, що на Бахмутському напрямку ЗСУ показали, як відбивають атаки рф.