Закрити небо над Харковом. Завдання, яке вирішити наразі майже неможливо. Російський бєлгород - дуже близько, ракети звідти долітають до українського міста за лічені хвилини. Інша річ - дрони. Наш наступний сюжет про тих, хто називає себе "Ловцями Шахедів". З бійцями 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, які щодня і щоночі стоять на варті неба над Харковом, вийшла на полювання Світлана Шекера.

На їхніх шевронах напис "Хантер" і цифри.

Це 50 патронів у нас в БК і 12,7 калібру пулі.

Бойовий розрахунок із трьох військовиків. У мирному житті вони були машиністом електровоза, кухарем і тренером з кікбоксингу. Тепер вони "хантери", "мисливці за Шахедами". Чергують цілодобово. Щоби за сигналом тривоги - одразу виїхати назустріч ворожому дрону.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Вже тут, на позиції, підготовка до бою у мобільно-вогневої групи займає не більше 5 хвилин.

На борту - великокаліберний кулемет ДШК.

Дзижчання ворожої "пташки" бійці чують уже за 3 кілометри. І одразу шукають дрон очима за допомогою тепловізора.

Наводимо тепловізором на звук, де виявляємо звук. Наводимо. Ціль, мушка, тепловізор є. Якщо в денний час - ми можемо механічно цілиться. Є тепловізор, приціл, і по планшету виявляємо "Шахеда". - По тепловізору його добре видно? - Так.

Водночас інший боєць намагається схопити ціль у небі потужним лазерним променем.

Цей лазерний прожектор, як один з членів екіпажу, допомогає кулеметнику, підсвічує для виявлення "Шахеда" на звук, з якої сторони летить "Шахед", в сторону звука ми наводимо лазер, виявляємо в небі "Шахед" лазером, де вже потім кулеметник в сторону лазера бачить, наводить приціл, як по лазеру може побачити "Шахеда", так і виявити в тепловізор його.

Прожектор б'є у темне небо на відстань до 2-х кілометрів. Та побачити ворожий безпілотник не так уже й легко. Росіяни постійно вдосконалюють свою техніку, намагаючись зробити її невловимою.

Позивний "Вага", боєць 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України:

За рік їх перефарбували в чорний колір, раніше вони були біла, зараз вони чорні, щоб їх було гірше видно. Почали пришвидшувати й виключати двигуни, коли залітають уже в місто, щоб ми їх не чули. А так, в принципі... Кажуть, що будуть ще швидші робити, що вони будуть летіти близько 600 км/годин, зараз їхня швидкість достигає до 300, а буде 600. Раніше він літав просто, а зараз на дно ставлять пластину, щоби по ньому, коли знизу стріляєш, не так було легко збити.

Щоби збити ворожий об'єкт, підрозділ має лише кілька секунд.

Позивний "Вага", боєць 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Вот он летит - в основном скорость всего зараз 160-170 км/год, і у нас от секунд є где-то 15, ми работаем в нього вдогонку. Секунд 15, больше уже нету времени. 15 секунд ми можемо по нему работать. Со всего, що у нас есть: автоматы, ДШК, у кого "Браунінги".

Якщо влучити не вдалося - група передає по рації координати наступному екіпажу. Бійці кажуть: траєкторія руху "Шахедів" постійно змінюється. Вони маневрові, летять низько, намагаються заплутати українські ППО.

Позивний "Вага", боєць 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Вони зараз вибирають такі траєкторії понад лісом, понад річками летять, где мы не можем туда заехать машинами, и они выбирают траекторию, если раньше они летели з точки А до точки Я ровно, то зараз они уже меняют координаты, они поворачивают то в одну сторону, то в другую, кружляют, делают круги, специально нас плутают, то мы туда едем, то туда едем, мы за ними гоняемся, и они выбирают траекторию, где нельзя подъехать: лес, речки.

Стріляти над містом - не можна, щоб уламки не впали на житлові будинки. Тож БПЛА, які переважно летять з російського бєлгорода, "ловці за Шахедами" зустрічають за містом. Полюють і за розвідувальними дронами, які нині дедалі частіше потрапляють у небо над Харковом.

Такі безпілотники як "Орлан", вони й вище підіймаються, чим "Шахід", понад 2 км. Ми можемо почути, а наша зброя просто не дістане уразити його.

У мобільно-вогневих груп немає суперництва - хто збив більше, а хто менше. Ті, кому вдалося приземлити ворожу пташку, охоче діляться досвідом з іншими бійцями - як саме цілилися і як стріляли. Кажуть, прикро, що не можуть нічого вдіяти проти ворожих ракет С-300, які летять швидше, а збити їх важче.

Позивний "Барбер", боєць 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України:

С-300 очень тяжело сбить как бы, и время полёта, то его тяжело зафиксировать радару, и тяжело нашему ПВО, это ж минути.

Та воїни - роблять усе можливе й неможливе. Бо за спиною - рідне місто, небо над яким вони щоночі закривають від ворожих дронів.