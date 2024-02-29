Ворог намагається зрізати Роботинський виступ: яка ситуація на Запорізькому напрямку [ Редагувати ]
У середу, 29 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУв "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку.
Що стосується Запорізького напрямку, та станом на зараз ворог дещо принишк. Можливо, в підготовці до нових наступальних дій, тому що очевидні зусилля ворога - зрізати Роботинський виступ, який був деокупований українськими військами в ході літньої наступальної компанії минулого року.
"За минулу добу на Запорізькому напрямку було відбито одну штурмову дію росіян. Це таке відносне затишшя. А загалом, на нашій операційній зоні було 25 штурмових дій противника на Авдіївському напрямку і ще 38 атак на Новопавлівському напрямку. Це там, де місто Мар'їнка. Запорізький напрямок, у порівняні з цим, найспокійніший. В нас самі гарячі точки в районі Донецька та південніше Донецька", - сказав він.
На цих гарячих точках відбуваються запеклі бої. Ворог дещо змінює тактику. Якщо раніше говорили, що вони атакують малими штурмовими групами, дещо мʼясними штурмами, трохи економлячи сили. То після Авдіївки, де він зазнав значних втрат, ворог перегрупувався, отримав підсилення, приїхали підрозділи з російської горбинки, регулярна армія. Там діють одразу 5 мотострілецьких бригад і росіяни там вже ведуть наступальні дії більш численним складом.
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