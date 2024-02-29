Уже завтра змінюється порядок виплат для внутрішньо переміщених осіб. Тепер в автоматичному режимі допомогу нараховуватимуть лише окремим категоріям переселенців. Усім іншим доведеться відстоювати своє право на виплати. Як саме та які критерії призначення допомоги - розповімо в сюжеті.

Рідний Херсон Анна з родиною покинула, коли місто вже було в окупації.

Анна Долінченко - переселенка з Херсона:

Проживши трохи більше в окупації, кожного ранку, прокидаючись під звуки вибухів, не маючи змоги нормально піти на вулицю, нормально піти в магазин купити продукти, бо продуктів майже не було, ми прийняли рішення виїжджати.

На руках із 9-ти місячним Левом добиралися до Ужгорода понад 3 доби - через 9 рашистських блокпостів.

Анна Долінченко - переселенка з Херсона:

Дорога була дуже складна, ми думали, ми приїхали на місяць, два, але проживши пів року в родичів, ми зрозуміли, що треба нам шукати якесь житло.

Повертатися додому не наважилися досі. Херсон постійно під обстрілами. До життя в Ужгороді родина вже призвичаїлася. Нині винаймають квартиру. Чоловік Анни та свекруха працюють. Наша героїня і сама активно шукає роботу: воліє за фахом - журналісткою.

Анна Долінченко - переселенка з Херсона:

Треба підтримувати економіку країни і виходити на роботу. Я сама вийшла б уже на роботу. Дитина підростає і треба чимось займатися.

На Закарпатті проживає понад 160 тисяч переселенців. Вони мешкають у шелтерах, модульних містечках чи винаймають житло. Отримують соціальні виплати. Торік, за даними обласної військової адміністрації, офіційно зареєстрованим в регіоні ВПО надали допомогу на загальну суму близько 2 мільярдів гривень. Але з першого березня більшість переселенців може залишитися без державної підтримки.

Наталія Омелянюк - заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА:

Є багато пунктів постанови, яким заборонено отримувати ці виплати. Наприклад, людина не працює, а може працювати, людина має у власності житло вже на території Закарпатської області або на іншій території безпечній. Людина здійснила покупку на велику суму грошей.

Зміни набирають чинності вже з 1 березня. Автоматично, як і раніше, нараховуватимуть виплати літнім людям, чия пенсія не перевищує 9 444 гривні. Людям з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років, дітям-сиротам і тим, що позбавлені батьківського піклування. Іншим категоріям ВПО доведеться писати заяву на продовження виплат.

Наталія Омелянюк - заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА:

Ці заяви можна подавати вже з 1 лютого, і в нашій області їх приймають всі старостати, всі сільські ради, всі центри надання адміністративних послуг, всі органи соцстраху, а також їх можна відправити поштою до управлінь соціального захисту.

Та якщо підготувати подання вчасно, зберегти виплати зможуть, зокрема, мамам, чиї діти відвідують школу дистанційно. Наша героїня сподівається, що її держава також не залишить без підтримки. Інакше - прожити буде складно.

Анна Долінченко - переселенка з Херсона:

Особливо якщо не буде роботи, то буде складно, бо через ці виплати ми покриваємо частину оплати за житло. Так як у мене маленька дитина, то я думаю, що будуть виплати 5 тисяч на мене і на дитину, 2 на мене і 3 на дитину до 3-х років.

Безробітні люди працездатного віку зможуть отримувати допомогу від держави, якщо знайдуть роботу. На Закарпатті з цим зараз не так складно, переконують у центрі зайнятості. Вакансій достатньо.

Беатриса Білецька - в.о. директора Закарпатського обласного центру зайнятості:

Ситуація на ринку праці є досить складною, оскільки ми бачимо нестачу робочої сили, особливо робітничих професій. Зокрема, це швачки, кухарі, бармени, офіціанти, водії. Актуальних вакансій залишається 1300. Державна служба зайнятості супроводжує 2 грантові програми, це власна справа, та для ветеранів є також програма для шукачів роботи - це видача ваучерів на навчання.

І якщо, після написання заяви, переселенцям вдасться відстояти своє право на державну підтримку, отримувати гроші можна буде ще пів року.